شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يضع برنامجا بدنيا خاصا لـ محمود الونش.. وفتوح راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا بدنيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لتنفيذه الفترة الحالية.

وأدى "الونش" تدريبات بدنية مختلفة قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، حصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، وأدى فتوح تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، وحصل على راحة من التدريبات الجماعية بناءً على قرار الجهاز الفني.

ويعاني الظهير الأيسر من إصابة بكدمة خفيفة فى الظهر، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.