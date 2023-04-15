مهند شعبان يتوج بالذهب والجندي بالبرونز في كأس العالم للخماسي الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الثنائي المصري مهند شعبان وأحمد الجندي ، لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث، إنجازا كبيرا بالتتويج بذهبية وبرونزية كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مدينة أنقرة التركية في الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري.

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واحرز مهند شعبان الميدالية الذهبية بعدما جاء في المركز الأول في نهائي فردي الرجال برصيد 1527 نقطة بينما حقق أحمد الجندي المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 1500 نقطة وجاء الكوري الجنوبي جون وون جيت في المرمز الثالث والميدالية الفضية برصيد 1510 نقطة.

وكان مهند شعبان قد تأهل للدور النهائي بعد حصوله على المركز الأول برصيد 1193 نقطة، كما نجح أحمد الجندي في التأهل بعد حصوله على المركز الثالث برصيد 1186 نقطة وذلك في منافسات نصف النهائي.

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 4 رجال و4 سيدات

وهم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان ومعتز وائل وسلمى عبد المقصود وملك إسماعيل وأميرة قنديل وهايدي عادل.

ويرأس البعثة كابتن عوض سامي عضو مجلس الإدارة ويرافقه الإداري أحمد شعبان.

ويقود المنتخب المصري فنيًا رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد الصباحي مدير فني السلاح، ومؤمن سيد مدير فني السلاح، وهشام سليمان مدير فني الجري، وابراهيم سكر مدير فني الرماية، وياسر عصر مدير فني الفروسية، وعبد الرحمن عبد الرازق مدير فني اللياقة البدنية، ومحمد خاطر مسؤول المكملات الغذائية، وعلاء مهدي مدلك.