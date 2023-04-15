الأولمبية تهنىء اتحاد الخماسي الحديث بذهبية مهند شعبان وبرونزية أحمد الجندي

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد تحقيق مهند شعبان الميدالية الذهبية وأحمد الجندي الميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم 2 للخماسي الحديث المقامة حاليا في تركيا.

مهند شعبان يتوج بالذهب والجندي بالبرونز في كأس العالم للخماسي الحديث

ونجح مهند شعبان في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية وأحمد الجندي المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم 2 للخماسي الحديث المقامة في تركيا بعد أداء أكثر من رائع ومميز للاعبان وسط منافسة شرسة وقوية من أفضل اللاعبين في العالم .

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين على هذه النتائج المميزة التي يحققها الخماسي الحديث المصري في السنوات الأخيرة والتي تشهد