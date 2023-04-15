جوارديولا يكشف نقطه ضعف هالاند

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نقطة ضعف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، بالرغم من تألق اللاعب في الفترة الأخيرة وقيادته السيتيزنس لتحقيق الانتصارات.

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يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 67 نقطة قبل مواجهة ليستر سيتي مساء اليوم، وسجل هالاند 30 هدف هذا الموسم حتى قبل لقاء ليستر سيتي.

نقطة ضعف إيرلينج هالاند

كشف جوارديولا عن نقطة ضعف هالاند والتي يعاني منها النرويجي مؤخرًا، وقال أن مهاجم الفريق لديه مشكلة عضلية تحتاج لاهتمام الأطباء باستمرار حتى يكون في أفضل حال وأتم جاهزيه.

وتابع مدرب مانشستر سيتي أنه

على هالاند أن يتناول الأطعمة المفيده والحصول على قسط من الراحة بما يعادل ساعات التدريب، فالأمر لا يتعلق بالأطباء فقط.

أضاف جوارديولا أنه يجب الاعتناء بعضلات اللاعب النرويجي ليكون في أفضل حال، فهو ضخم للغاية ويقضي وقت طويل في مركز التدريب أكثر من الملعب، وأشار مدرب السيتيزنس أن اللاعب تأتي عليه اوقات لا يستيطع التدريب فيها لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

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