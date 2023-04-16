كريستو يبدأ برنامج العلاج الطبيعي بالأهلي

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فاركو التي جمعت الفريقين أمس الجمعة ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن الضاوي تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم، وسوف يؤدي جلسات علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل الفريق تدريباته بدون راحة، بعد الفوز الذي حققه أمس الجمعة على حساب فريق فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار منافسات البطولة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة.

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فاركو تدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات بدنية وخططية متنوعة.