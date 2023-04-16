شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يسجل الهدف الثانى للبنك الأهلى أمام الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

البنك الأهلى ، الهدف الثاني لفريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة القاهرة - سامية سيد - سجل أسامة فيصل، لاعب فريق، الهدف الثاني لفريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالي حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل.

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلى على النحو التالي: "أحمد صبحي، كريم بامبو، حمدي علاء، موسى دياوارا، عاصم صلاح، إسلام جابر، أسامة إبراهيم، حسام أشرف، أحمد ياسين".

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: أحمد مسعود في مركز حراسة المرمي، وخط الدفاع: الرباعي أحمد زولا، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، وخط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة، وخط الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، خالد قمر.