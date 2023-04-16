بيرسى تاو ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى

القاهرة - سامية سيد - انتظم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن التدريبات الأخيرة.

وشارك تاو في المران الذي خاضه الفريق مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وواصل الفريق تدريباته بدون راحة، بعد الفوز الذي حققه أمس الجمعة على حساب فريق فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار منافسات البطولة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة.

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فاركو تدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات بدنية وخططية متنوعة.