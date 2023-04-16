 ريال مدريد يجتاز عقبة قادش بثنائية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - انتصر ريال مدريد خارج قواعده على قادش بهدفين نظيفين، السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وعانى فريق ريال مدريد كثيرا أمام تألق دفاع قادش وحارس مرماه ديفيد خيل، قبل أن يُسجل أول أهدافه بتسديدة قوية من المدافع ناتشو في الدقيقة 72.

وأمّن الفريق "الملكي" فوزه بهدف ثان أحرزه ماركو أسينسيو بعد 4 دقائق فقط، مستثمرا تمريرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة تضعه في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي يواجه خيتافي، الأحد، بينما ظل قادش في المركز الخامس عشر بـ 31 نقطة.

وفي بقية النتائج، تغلب أتلتيك بلباو على ضيفه ريال سوسييداد بهدفين دون رد، وريال بيتيس على إسبانيول بـ3 أهداف لواحد، في وقت سقط فياريال على أرضه أمام بلد الوليد بهدف لاثنين.

(وكالات)