ميدو ينفعل بعد سباب جماهير الأهلي لشيكابالا ويطالب بوضع عقوبات رادعة

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد أحمد حسام ميدو، سباب جماهير الأهلي لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال مواجهة الأهلي ضد فاركو في الدوري.
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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بسب جمهور الأهلي لشيكابالا خلال مواجهة الأهلي وفاركو، والخطأ ليس من هؤلاء الشباب، ولكن الخطأ من عدم وجود لائحة عقوبات تعاقب الجماهير التي تقوم بهذه الأفعال".
وأضاف: "لائحة رابطة الأندية بشأن السباب الجماعي تضحك، كيف تُغرمالنادي 20 ألف جنيه فقط، بعد السباب الجماعي سواء للاعب أو لمحافظة أو لأي عنصر من عناصر اللعبة".
واختتم: "خايفين من ايه، اعملوا لائحة فيها عقوبات رادعة على الأندية، واحظروا المشجعين زي كل العالم 5 سنين وأكتر، دي بداية الاحتقان، وهل عايزين تكرروا مآساة بورسعيد تاني؟".
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