مبابي يصبح الهداف التاريخي لفريقه بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الهداف التاريخي لفريقه في مسابقة الدوري الفرنسي بعد هدفه أمام لانس في الدوري الفرنسي.

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وساهم كيليان مبابي في فوز باريس سان جيرمان على لانس حيث سجل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول للمباراة.

ووصل كيليان مبابي إلى الهدف رقم 139 ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي ليكسر رقم الأورجواياني إدينسون كافاني صاحب الـ 138 هدفًا.

حقق باريس سان جيرمان الفوز على

لانس بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد حديقة الامراء، ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، بينما على الجانب الأخر توقف رصيد عند النقطة 63 في المركز الثاني.

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