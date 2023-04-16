ملعب "الاتحاد" يشهد رقمًا قياسيًا لـ مانشستر سيتي في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - شهد ملعب " الاتحاد "، معقل نادي مانشستر سيتي رقمًا مميزًا منذ بداية العام الحالي 2023، إذ لم تتلق كتيبة بيب جوارديولا أي خسارة في بطولة الدوري الإنجليزي.

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وخاض مانشستر سيتي على إحدى عشرة مباراة على ملعب الاتحاد في العام الحالي كان الفوز حليفًا له وكانت أخرها ثلاثية ليستر سيتي في الجولة الحادية والثلاثين بمنافسات الدوري الإنجليزي، ليواصل السيتيزين عروضه المميزة في البريميرليج، إذ يفصله ثلاث نقاط عن أرسنال متصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة.

لم يكتف مانشستر سيتي بتحقيق الانتصارات فقط على ملعبه، إذ شهد "الاتحاد" غزارة تهديفية كبيرة بواقع 40 هدفًا واستقبلت شباكه خمسة أهداف فقط.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهة مصيرية

منتظرة في إطار منافسات البريميرليج أمام أرسنال مع نهاية الشهر الجاري على ملعب الاتحاد.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا فيستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة من العيار الثقيل، يوم الأربعاء المقبل، عند لقاء بايرن ميونخ الألماني في إياب ربع النهائي.

ويحتاج مانشستر سيتي لحسم تأهله إلى نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، الخروج بأي نتيجة دون الخسارة بفارق ثلاثة أهداف، كونه حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد في الأسبوع الماضي.

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