رابطة الأندية تهدد جمهور الأهلي والإسماعيلي والاتحاد بالعقوبات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا للرد على تجاوزات جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد خلال الفترة الأخيرة والتي أثارت الأزمات وهددت بالحرمان من حضور الجماهير.

وأكدت الرابطة في بيانها أنه في حال تكرار جماهير أي من الفرق المذكورة لظاهرة السباب بالهتاف الجماعي سيتم صدور قرارات بحرمانها من الحضور للمباريات.

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وجاء نص بيان رابطة الأندية كالأتي:

"وبالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي، في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو الحرمان من حضور مباريات الدوري حتى نهاية الموسم، بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه، ولذلك سيتم

حرمانهم من الحضور نهائيا حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي".

"وبالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي، في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو الحرمان من حضور مباريات الدوري حتى نهاية الموسم، بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه، ولذلك سيتم

حرمانهم من الحضور نهائيا حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي".

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