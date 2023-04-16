شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى فى الدورى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد تسديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود الذي مررها إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حصدهم من 24 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 34، بينما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا.