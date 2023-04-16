بابا فاسيليو: واجهنا فريقا صعبا والفوز على الطلائع خطوة نبنى عليها

القاهرة - سامية سيد - تحدث بابافاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن أهمية الفوز على طلائع الجيش، قائلا إن الفوز اليوم خطوة سنبني عليها استعدادا للمواجهات المقبلة. وقال المدير الفني للبنك، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادي: "واجهنا فريقا محترما لديه مدير فني متميز ولاعبون يمتلكون قدرات فنية عالية". وأضاف: "ندخل جميع المباريات بهدف الفوز فقط دون غيره والفترة المقبلة تحتاج مزيدا من العمل، وخلقنا فرص عديدة أمام مرمى المنافس ونجحنا في تسجيل هدفين وأضعنا الكثير، وأشكر جميع اللاعبين على الأداء اليوم وإصرارهم على الفوز".

وحقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد سديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 34، بينما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا.