شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف أحمد عبد القادر من المشاركة فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، لاختبار طبي على هامش مران فريقه اليوم الأحد لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد سموحة غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل شكواه من الإصابة.

واشتكى أحمد عبد القادر من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وغاب على أثرها عن مباراة فريقه الأخيرة بالدوري ضد فاركو، على أن يحسم الاختبار الطبي موقفه النهائي من العودة لقائمة فريقه أو استمرار غيابه.

وتمسك السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى بالتعاقد مع حارس مرمى مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع الشديد في مستوى محمد الشناوى الحارس الأساسى هذا الموسم، ويرغب كولر في إيجاد ضالته بالعثور على حارس مرمى مميز يستطيع أن يكون الحارس الاساسى للفريق بالموسم المقبل.

وطلب كولر فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بخلاف مركز حراسة المرمى.

وأخطر كولر مسئولى الأهلى بحاجة الفريق للتعاقد مع ثنائى هجومى مميز يستطيع سد العجز فى خط هجوم الفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة حاجته للدعم بقوة، بعد الفشل فى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وطلب كولر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز يكون بمثابة البديل المميز للتونسى على معلول الظهير الأيسر الحالى للفريق، والذى يعانى من إجهاد شديد من كثرة مشاركاته مع الفريق بالبطولات المختلفة.