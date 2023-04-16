صلاح يغادر قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر كيليان مبابي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم عقب تحديث أسعار مجموعة كبيرة من اللاعبين على موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الأرقام والإحصاءات.

وتراجعت القيمة التسويقية للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بقيمة 10 ملايين يورو، ليغادر قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي بعد سنوات على القمة عقب التحديث الأخير.

ويعتلي الفرنسي كيليان مبابي صدارة قائمة أغلي اللاعبين في العالم، بقيمة 180 مليون يورو، ويأتي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الوصيف على العالم والأول على قائمة أغلى نجوم البريميرليج حاليا بقيمة 170 مليون يورو، بفارق 100 مليون عن صلاح صاحب الـ70 مليون يورو حاليا.

وقاد مبابي منتخب بلاده فرنسا إلى نهائي كأس العالم قطر 2022، وسجل هاتريك ليخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وحصل على الحذاء الذهبي وهداف المونديال بتسجيله 8 أهداف.

وأسهم إيرلينج هالاند في تسجيل وصناعة 44 هدفا مع مانشستر سيتي، خلال المشاركة في 36 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الحالي 2022-2023.

كما واصل إيرلينج هالاند تألقه بتصدر جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف دفعة واحدة في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد لايبزيج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما سجل الهدف الثالث للسيتي أمام بايرن ميونخ، في المباراة التي أقيمت، ضمن دور ربع النهائي لدوري الأبطال والتي انتهت بثلاثية للسيتي دون رد.

وخاض هالاند مع السيتيي 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا بنسخته الحالية، وأحرز 11 هدفا، وفاز فريقه 5 مرات، وتعادل في مناسبتين، بينما لم يخسر حتى الآن.

قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم:

