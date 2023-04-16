شكرا لقرائتكم خبر تعثر بايرن ودورتموند في صراعهما على لقب البوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بقي الوضع على ما هو عليه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تعادل بايرن ميونخ مع ضيفه هوفنهايم 1-1، وتعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه شتوتجارت 3-3 أمس، في المرحلة الـ28 للبوندسليجا.

وفي باقي المباريات فاز لايبزج على ضيفه أوجسبورج 3 -2، وتعادل كولون مع ضيفه ماينز 1-1.

وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى النادي البافاري الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم، متقدما بهدف سجله الفرنسي بنيامين بافاري في الدقيقة الـ17.

وتمكن المهاجم الكرواتي اندريج كراماريتش من تسجيل هدف التعادل لهوفنهايم في الدقيقة الـ71، وبعدها بدقيقتين سجل بافار الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو (فار). وحصد بايرن ميونخ نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة، بفارق نقطتين عن دورتموند الوصيف، مقابل 29 نقطة لهوفنهايم في المركز الـ13.

وجاء التعادل مع بايرن بعد 3 انتصارات متتالية لهوفنهايم، الذي نجح في الابتعاد عدة خطوات مؤثرة عن منطقة الخطر. وعلى ملعب مرسيدس بينز ارينا، فرط دورتموند في تقدمه بهدفين في الشوط الأول، وارتضى التعادل مع مضيفه شتوتجارت. وتقدم المهاجم الإيفواري سباستيان هيلير بهدف لدورتموند في الدقيقة الـ26، وبعدها بـ7 دقائق أضاف الهولندي دونيايل مالين الهدف الثاني للفريق الضيف.

وتعرض شتوتجارت لصدمة قوية تمثلت في طرد مدافعه اليوناني قونسطانطينوس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الـ39.

ولكن رغم النقص العددي أحرز شتوتجارت هدفين في غضون 6 دقائق في الشوط الثاني، إذ رد تانجوي كوليبالي بهدف في الدقيقة الـ78، ثم أضاف جوشا فاجنومان الهدف الثاني في الدقيقةالـ84.

وبدا أن دورتموند حسم الفوز حينما سجل الأمريكي الشاب جيوفاني ريينا هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن سيلاس وامانجيتوكا لدغ دورتموند بهدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح شتوتجارت نقطة التعادل التي رفعت رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ16.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، قلب لايبزج تأخره بهدف أمام ضيفه أوجسبورج إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وتقدم أوجسبورج بهدف بعد مرور 5 دقائق من البداية عن طريق أرني مايير، لكن كيفن كامبل أدرك التعادل للايبزج في الدقيقة العاشرة، ثم تقمص تيمو فيرنر دور البطولة وسجل هدفين متتاليين لأصحاب الأرض في الدقيقتين الـ32، والـ35. وفي الشوط الثاني أحرز روبن فارجاس الهدف الثاني لأوجسبورج في الدقيقة الـ82.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى51 نقطة ليتقدم للمركز الثالث، وتوقف رصيد أوجسبورج عند 29 نقطة في المركز الـ14.