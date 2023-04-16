الشباب يصطدم بالقوة الجوية في كأس الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يلتقي فريق الشباب ضيفه فريق القوة الجوية العراقي اليوم، ضمن منافسات الدور الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ويدخل الشباب لقاء القوة الجوية العراقي بمعنويات عالية، بعد سلسلة من الانتصارات على مستوى بطولة الدوري، بعد تحقيقه الفوز في الجولتين الماضيتين أمام فريقي الخليج والهلال، وعودته للمنافسة على بطولة الدوري من جديد. يسعى الإسباني فيسنتي مورينو مدرب فريق الشباب، إلى انتزاع بطاقة التأهل من أمام خصم قوي، وكان الفريق الشبابي قد أنهى استعداداته للمواجهة بأداء تدريبات لياقية مكثفة، وتطبيق جمل فنية وتكتيكية لتطبيقها على أرض اللقاء.

على الجانب الآخر، أنهى فريق القوة الجوية العراقي تحضيراته لمواجهة الشباب بقيادة مدربه الجديد، بعدما قرر مجلس الإدارة تكليف المستشار مجبل فرطوس بمهمة المدرب الموقت، ويساعده مشرف الفريق أحمد خضير، وعضو الإدارة حمادي أحمد.

وكان مجلس إدارة نادي القوة الجوية العراقي أعلن الاثنين الماضي إقالة الجهاز الفني لفريق الكرة، بعد الهزيمة أمام فريق الكهرباء (2-3)، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري العراقي الممتاز.

عقوبة انضباطية

يشار إلى أن نجم القوة الجوية إبراهيم بايش، موجود في بعثة الفريق وسيشارك في لقاء الشباب السعودي، والعقوبة التي صدرت أخيرا من لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي بحرمانه عامين، ليست لها علاقة بحضوره في البطولة العربية.

كما أن حمادي أحمد، تعرض هو الآخر لعقوبة الحرمان عامين، عقب الأحداث التي رافقت مباراة فريقه أمام الكهرباء بالدوري المحلي. ويحتل القوة الجوية وصافة الترتيب بالدوري الممتاز بـ47 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشرطة المتصدر.

لقاء الذهاب

تعادل فريقي الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي بهدف لمثله في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب جذع النخلة في البصرة، مارس الماضي، أحرز كرار نبيل هدف السبق للقوة الجوية بعد مرور 37 دقيقة، قبل أن يخطف الغابوني آرون سالم بوبيندزا هدف التعادل في الدقيقة الـ69، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب.

ويلتقي المتأهل من الشباب والقوة الجوية العراقي، المتأهل من مواجهتي تشرين السوري والمريخ السوداني، ثم يدخل الفائز منهم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ممثل الوطن الآخر النصر والزمالك المصري، إضافة إلى فريق رابع سيتحدد بعد انتهاء لقاءات التصفيات الأولية.