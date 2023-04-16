شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة في بيان رسمى: تغليظ العقوبات حال الخروج عن النص بالمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي: " يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم ، الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات سواء في مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية والتي بدأت في التزايد في المناسبات الأخيرة ، وهو ما كان له أطيب الأثر في مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة .

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة ، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة .

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم ، بجماهير الكرة المصرية العاشقة والذواقة للعبة كرة القدم مساعدة الاتحاد ورابطة الاندية في جهودهما لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي .