شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يعود لقائمة الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود بيرسي تاو، لاعب الأهلي، لقائمة فريقه في مباراته القادمة ضد سموحة غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب بيرسي تاو عن مباراة فريق الأخيرة ضد فاركو بسبب شكواه من نزلة برد، كما فضّل الجهاز الفني إراحته في ظل اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين، وتخفيف الحمل على المجموعة الأساسيين.

وتمسك السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، بالتعاقد مع حارس مرمى مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع الشديد في مستوى محمد الشناوى الحارس الاساسى هذا الموسم، ويرغب كولر في إيجاد ضالته بالعثور على حارس مرمى مميز يستطيع أن يكون الحارس الاساسى للفريق بالموسم المقبل.

وطلب كولر فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بخلاف مركز حراسة المرمى.

وأخطر كولر مسئولى الأهلى بحاجة الفريق للتعاقد مع ثنائى هجومى مميز يستطيع سد العجز فى خط هجوم الفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة حاجته للدعم بقوة، بعد الفشل فى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وطلب كولر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز يكون بمثابة البديل المميز للتونسى على معلول الظهير الأيسر الحالى للفريق، والذى يعانى من إجهاد شديد من كثرة مشاركاته مع الفريق بالبطولات المختلفة.