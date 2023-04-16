الزمالك يهزم الأهلي في نهائي بطولة دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيرة فريق الأهلي بنتيجة 3/1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صاله حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر في أولي مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري.

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وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

17/25

29/27

26/24

25/22

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام " play off"، حيث يتقابل الزمالك والأهلي في ثلاث مباريات متتالية، ويتوج الفريق الفائز منهما في مباراتين ببطولة الدوري

من المقرر أن يلتقي الفريقين غدا في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري علي صالة حسن مصطفى

وحرص على حضور المباراه علاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة بنادي الزمالك

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا

يشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

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