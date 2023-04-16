رابطة الأندية تقرر حرمان الجماهير من المباريات في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية برئاسة أحمد ديان حرمان الجماهير من حضور المباريات حتى نهاية الموسم حال تكرار التجاوز بدءًا من الجولة المقبلة في الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تهدد جمهور الأهلي والإسماعيلي والاتحاد بالعقوبات

ونشبت أزمة في الساعات الأخيرة بعد الهتافات المسيئة من جماهير النادي الأهلي لقائد الزمالك، شيكابالا.

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية "نحن بصدد إصدار استراتيجية جديدة بتغليظ العقوبات على الجماهير المتجاوزة، لأن المتجاوز سيضر المنظومة كلها ونحن لا نريد ذلك".

وأضاف رئيس الرابطة " بداية من الجولة 26 أي سب جماعي من أي جمهور سيكون هناك إيقاف حتى نهاية الموسم".

وواصل" أناشد كل مجالس إدارات الأندية أن تتواصل مع جماهيرها، لكي

نعود للسعة الكاملة، هذا مشوار كبير بعد سنوات طويلة، لأن هذا هو روح الكرة".

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا للرد على تجاوزات جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد خلال الفترة الأخيرة والتي أثارت الأزمات وهددت بالحرمان من حضور الجماهير.

وأكدت الرابطة في بيانها أنه في حال تكرار جماهير أي من الفرق المذكورة لظاهرة السباب بالهتاف الجماعي سيتم صدور قرارات بحرمانها من الحضور للمباريات.

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