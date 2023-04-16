الأهلي يخاطب الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير أمام الرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل النادي الأهلي خطابات جديدة للجهات الأمنية يطلب من خلالها زيادة عدد الجماهير في مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية أن إدارة الأهلي حصلت على موافقة بحضور 20 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربي".

وأضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "الأهلي أرسل خطابات جديدة يطلب من خلالها زيادة العدد خاصة بعد المشهد المتميز في لقاء الهلال السوداني".

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء الرياضي المغربي يوم السبت الموافق 22 أبريل الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة

العودة في المغرب يوم 29 من الشهر ذاته.

رابطة الأندية تهدد الأهلي والإسماعيلي والاتحاد بالعقوبات

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا للرد على تجاوزات جماهير الأهلي والإسماعيلي والاتحاد خلال الفترة الأخيرة والتي أثارت الأزمات وهددت بالحرمان من حضور الجماهير.

وأكدت الرابطة في بيانها أنه في حال تكرار جماهير أي من الفرق المذكورة لظاهرة السباب بالهتاف الجماعي سيتم صدور قرارات بحرمانها من الحضور للمباريات.

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