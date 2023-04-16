شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية شيكابالا وعبد الله جمعة لتدعيم صفوف الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة مع الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب، حيث انتهى شيكابالا من البرنامج التأهيلي الذى كان يخضع له خلال الأيام الماضية، وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وغاب بسببه عن المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

كما انتهى عبد الله جمعة من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بشد فى العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة للزمالك.

ليصبح شيكابالا وعبد الله جمعة جاهزين للمشاركة في مواجهة المقاولون العرب، وينتظران قرار الكولومبي أوسوريو الذى سيحدد التشكيل الأساسي الذى سيخوض به المباراة من خلال المران الأخيرة الذى سيخوضه الزمالك مساء اليوم، وقبل الدخول في معسكر الإعداد المغلق.