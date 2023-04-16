شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى مساء اليوم، الأحد، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة النادي الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من خطورة مواصلة التفريط فى النقاط والدخول مجددا في صراع الهروب من شبح الهبوط، خاصة مع انتفاضة بعض الأندية فى مؤخرة الترتيب، مثل الإسماعيلى والداخلية، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وأكد أحمد سامى أن فريقه لا يستحق الهزيمة من الاتحاد السكندرى، خاصة أنه استحوذ على المباراة بعد هدف الاتحاد الأول، وفى الوقت الذي اقترب الفريق من إدراك التعادل تلقى الفريق الهدف الثاني والثالث من أخطاء دفاعية سهلة.

وواصل فريق سموحة الاستعداد لمواجهة الأهلي بدون راحة امس السبت، لضيق الوقت بين مواجهة الاتحاد والأهلي، ويختتم استعداداته اليوم لمواجهة الأهلي في محاولة لتحفيظ اللاعبين طريقة لعب الأهلى للخروج بنتيجة إيجابية.