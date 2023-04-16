شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتعادل مع الزمالك 3-3 فى مواجهة مثيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الأهلى والزمالك فى قمة الدور الثانى من الدورى الممتاز بنتيجة 3-3 فى مثل هذا اليوم 16 أبريل عام 2010، لينجح المارد الأحمر فى التتويج بالدورى، فى المباراة التى شهدت تواجد حسام حسن مديرا فنيا للزمالك، وحسام البدرى مديرا فنيا للأهلى فى أول مهمة له مع الأحمر.

افتتح أحمد جعفر الأهداف للأبيض بعد دقيقتين، وتعادل عماد متعب للأحمر فى الدقيقة 18، وعاد حسين ياسر المحمدى وسجل للزمالك هدفه الأول فى مرمى فريقه السابق وفى أولى المواجهات بعد انتقاله من الأهلى فى الدقيقة 25، قبل أن يعود متعب ليتعادل للأحمر قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وتقدم محمد عبد الشافى للزمالك فى الدقيقه 79 قبل أن يتعادل محمد بركات للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله، عمرو الصفتى، محمد عبد الشافى "أحمد مجدى"، إبراهيم صلاح، أديكو "عمرو جابر"، حسن مصطفى، حسين ياسر المحمدى "صبرى رحيل"، أحمد جعفر، شيكابالا.

وضمت تشكيلة الأهلى كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، أحمد على، وائل جمعة، شريف عبد الفضيل، سيد معوض، أيمن أشرف، محمد بركات، حسام عاشورأحمد حسن "شهاب الدين أحمد"، عبد الله فاروق "أسامة حسنى"، عماد متعب، محمد أبو تريكة.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.