شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير بيرسى تاو من مواجهة الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الاهلى، لاختبار طبى اليوم الأحد لتحديد موقفه النهائي من مباراة سموحة، المقرر لها غداً الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وغاب بيرسى تاو عن مباراة الاهلى وفاركو الأخيرة بالدوري بسبب معاناته من نزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية للفريق، ليقرر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى استبعاده من المباراة لحين تجهيزه فنياً وبدنياً.

ويثق كولر فى إمكانيات ومهارات بيرسى تاو لحسم مباريات عديدة للفريق، لاسيما أن اللاعب الجنوب أفريقى يظهر بصورة متميزة للغاية فى المباريات الأخيرة للأهلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.