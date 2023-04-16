شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسى للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعبين، على هامش الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي، طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق فى مركز متقدم بالدوري.

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري عودة الفريق إلى معسكره ببورسعيد لبدء الاستعداد للقاء المقبل أمام النادي الإسماعيلي في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري والمقرر له الخميس المقبل، وذلك بعدما تعادل الفريق البورسعيدي سلبيا في المباراة الماضية مع المقاولون العرب، لتتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للمصري عند 4 مباريات فقط.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.