شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى ثانى جولات بلاى أوف نهائي دوري الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، مباراتان ناريتان ضمن منافسات ثانى جولات مباريات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري رجال الكرة الطائرة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري للموسم الرياضي 2022/2023.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك فى الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة فى مباراة نهائي البطولة لتحديد بطل الدوري، وتقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

بينما يواجه سموحة نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة الدكتور حسن مصطفى، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري.

ويلتقي كل فريقين فى مباراتين، حيث أقيمت المباراة الأولى أمس، السبت، بينما تقام المباراة الثانية اليوم الأحد، وفى حال التعادل سيتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.

فيما تنطلق مباريات بلاى أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 إبريل الجارى على مدار يومين.

وتقام مباراتا الأهلى والزمالك للمنافسة على اللقب فى الثامنة مساء، بينما تقام مباراتا بتروجت مع طلائع الجيش فى السادسة مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي حال التعادل سيتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام الأحد 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.