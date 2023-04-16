شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يترقب وصول جوميز لتوزيع المهام الفنية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد للزمالك ، وصول مساعده الإسباني بيدرو جوميز كارمونا من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض، وينتظر أوسوريو وصول مساعده الإسبانى حتى يقوم بتوزيع المهام على أفراد جهازه المعاون، وتركيز كل فرد فى عمله حتى يتمكن من الوصول لأفضل النتائج على كافة الأصعدة، البدنية والفنية والنفسية، لاسيما أن مدحت عبد الهادي أكد للخواجة الكولومبي أن الفترة الماضية شهدت معاناة اللاعبين من بعض المشاكل النفسية، وهو ما أدى لسوء النتائج.

وتسلم أوسوريو التقرير الخاص بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأبيض، للوقوف على مستواهم ومدى حالتهم البدنية.

من جانبه أعرب أوسوريو عن شعوره بالفخر بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق الأبيض بشكل رسمي قائلاً، "أشعر بالفخر بالعمل فى بلد له تاريخ كبير مثل مصر، ونادٍ كبير مثل الزمالك بكل تاريخه".

وأضاف، "فوجئت بحجم النادى وكم الألعاب التي يضمها، وبالتأكيد أهم لعبة هنا هى كرة القدم، ولاحظت اهتماما بالمنشآت فى النادي بكل الأسر وليس اللاعبون فقط، سأعمل بأقصى طاقتي لإخراج أفضل ما لدى اللاعبين وسأجهز كل لاعب لإسعاد ملايين المشجعين".

واختتم قائلا، "تابعت آخر مباراتين للزمالك، استشعرت حب الجماهير للفريق وهذا حمسني بشكل أكبر لتقديم أفضل ما لدي مع الفريق، الانسجام الموجود بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات أمر جيد".