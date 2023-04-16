شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وكان الثلاثي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الخامس عالمياً لرجال الإسكواش، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة، قد حجزوا مقاعدهم في هذا الدور.

وتلتقي نور الشربيني مع مواطنتها نوران جوهر في قمة مصرية خالصة بنهائي البطولة، بينما يلتقي علي فرج مع البيروفي دييجول إلياس.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.