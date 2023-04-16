شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فاركو والجهاز الفنى يدعمون رامى صبرى لتخفيف صدمة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم نادى فاركو على دعم زميلهم رامى صبرى بالوقوف بجواره بعد صدمة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، عن طريق الاتصالات الهاتفية التى توالت على اللاعب للشد من أزره ومطالبته بالعودة سريعاً للملاعب.

وحرص طارق العشرى المدير الفني لفاركو على دعم رامى صبرى فى هذه المحنة الصعبة مؤكداً على ثقته في عودته أفضل من مرحلة ماقبل الإصابة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها مدافع الفريق الأول بنادي فاركو رامي صبري إصابته بقطع فى الرباط الصليبي. وسقط رامي صبري على الأرض قبل نهاية لقاء النادي الأهلي بثوانٍ قليلة، وقام مجدي وهبي طبيب الفريق بتشخيص الحالة بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي الذى أكد إصابته بالصليبي.

ويعكف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الأهلى التى أقيمت فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بخسارة الفريق البرتقالى بثلاثية دون رد لعدم تكرارها فى مباراة غزل المحلة المقبلة.

وخسر فاركو من الأهلى بثلاثية دون رد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد فاركو لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأخيراً خسر من الاهلى بثلاثية دون رد.