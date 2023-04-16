شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ثانى جولات بلاى أوف نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة الكرة الطائرة المواجهة المنتظرة بين القطبين الأهلى و الزمالك والمحدد لها مساء اليوم فى ثانى جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

تقام مباراة الأهلى أمام الزمالك فى الحادية عشرة مساءً على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلى و الزمالك

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول من البلاى اوف بنتيجة 3/1، ويلتقي كل فريقين فى مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى أمس السبت، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الأحد الموافق 16 إبريل الجاري، وفى حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.

فيما تنطلق مباريات بلاى أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 إبريل الجارى على مدار يومين.

تقام مباراتا الأهلى والزمالك للمنافسة على اللقب فى الثامنة مساء، بينما تقام مباراتا بتروجت مع طلائع الجيش فى السادسة مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفى حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.