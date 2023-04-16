شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يصحح أخطاء اللاعبين استعداداً لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى المباريات الأخيرة تجنباً لعدم تكرارها في مباراة فيوتشر المقبلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويدرس عماد النحاس مباريات فيوتشر في الدوري والكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بحثاً عن استعادة الانتصارات للفريق لتصحيح وضعه في مسابقة الدوري المصري.

في سياق آخر، أغلق فريق الكرة بطلائع الجيش بقيادة عماد النحاس صفحة مباراة البنك الاهلى من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين.