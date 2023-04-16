شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحذر لاعبى المقاولون من انتفاضة الزمالك تحت قيادة أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق من الانتفاضة المتوقعة للاعبي الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

وعقد غريب جلسة مع اللاعبين، أكد خلالها أن لاعبي الزمالك سيحاولون بذل أقصى طاقتهم خلال المباراة، من أجل خطف أنظار كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، مؤكداً على أهمية الإلتزام بالأدوار على المستطيل الأخضر في الأداء الهجومي والدفاعي لمواجهة طوفان الهجوم الأبيض.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته للقاء المقبل أمام نادي الزمالك، في المباراة التى تجمع الفريقين غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

ويبحث المقاولون العرب عن عودة العروض القوية والنتائج الإيجابية، حيث يرجع آخر فوز حققه ذئاب الجبل في الدوري إلى 10 فبراير الماضي عندما تغلب على غزل المحلة فى عقر داره بثلاثية نظيفة.

ومنذ تلك المباراة تراجعت نتائج المقاولون العرب، حيث تعادل سلبياً أمام فاركو، ثم خسر أمام فاركو 2/1، قبل أن يخسر من الأهلي 2/1، وخسر أمام سموحة 1/0، ثم ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد التعادل سلبياً أمام حرس الحدود والهزيمة بركلات الترجيح 6/5، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بدون أهداف، ثم خسر من إنبي 2/1، وتعادل مع المصري سلبياً.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22.