أرسنال أمام وست هام وبرشلونة يواجه خيتافي.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 16-4-2023، عدد من المباريات الهامة في بطولات ومسابقات مختلفة، عربيًا وأوروبيًا.

ففي الدوري الإنجليزي، يخوض آرسنال مواجهة أمام وست هام، على ملعب الإمارات، في إطار مباريات الجولة 31 من "البريميرليج".

ويواجه برشلونة فريق خيتافي، على استاد كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الأسبوع 29 من مسابقة الدوري الإسباني.

وفي إيطاليا، يواجه يوفنتوس نظيره ساسولو، على ملعب مابي، في الجولة 30 من عمر بطولة الدوري.

وفي ألمانيا، يلعب فولفسبورج أمام باير ليفركوزن، على استاد فوكسفاجن أرينا، ضمن مواجهات الأسبوع 28 من بطولة الدوري.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال ووست هام، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست، 5:30 بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

الدوري الإسباني

برشلونة وخيتافي، 4:15 بتوقيت مصر، 5:15 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

جيرونا وإلتشي، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

أتليتكو مدريد وألميريا، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

فالنسيا وإشبيلية، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس وساسولو، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

ليتشي وسامبدوريا، 12:30 بتوقيت مصر، 1:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

تورينو وساليرنيتانا، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

روما وأودينيزي، 8:45 بتوقيت مصر، 9:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

الدوري الألماني

فولفسبورج وباير ليفركوزن، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

فيردر بريمن وفرايبورج، 3:30 بتوقيت مصر، 4:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

يونيون برلين وبوخوم، 5:30 بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

الدوري الفرنسي

نانت وأوكسير، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

ليل ومونبلييه، 1:00 بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

كليرمون فوت وأنجيه، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports max turkey hd 2 ،Bein sports hd 2.

ستراسبورج وأجاكسيو، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 6.

ستاد بريست ونيس، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 7.

موناكو ولوريان، 5:05 بتوقيت مصر، 6:05 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

مارسيليا وتروا، 8:45 بتوقيت مصر، 9:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

البطولة العربية

الشباب والقوة الجوية، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ALkass.