برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة خيتافي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق خيتافي اليوم نظيره برشلونة مساء اليوم الأحد في المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الإسباني.

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قائمة برشلونة الرسمية لمباراة خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيجن – بينيا – تيناس.

خط الدفاع: جوردي ألبا – ماركوس ألونسو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – جول كوندي – إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي – فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – توري – جاريدو – سيرجي روبيرتو.

فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، بيدري جونزاليس، وأندرياس كريستنسن.

خط الهجوم: ألاركون – روبرت ليفاندوفسكي

– أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا.

وشهدت قائمة برشلونة

بغياب 4 لاعبين قبل مباراة خيتافي ، فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، بيدري جونزاليس، وأندرياس كريستنسن.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة ، وفيما الخامسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات .

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