موعد مباراة آرسنال و ست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق آرسنال لمواجهة وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ31 في الدوري الإنجليزي الممتاز .
اقرأ أيضًاأرسنال يستهدف استمرار سلسلة اللاهزيمة محليًا في الصدام رقم 119 أمام ويست هام
ترتيب آرسنال وست هام يونايتد
يعتلي فريق آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة .
تشكيل آرسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد
حراسة المرمى: أرون رامسديل
خط الدفاع: روب هولدينج، جابرييل، بين وايت، زيتشينكو
خط الوسط: تشاكا، مارتين أوديجارد، توماس بارتي
خط الهجوم، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس، ساكا
موعد مباراة آرسنال و وست هام يونايتد
تبدأ مباراة مباراة آرسنال وست هام يونايتد في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وست هام يونايتد
تذاع المباراة على بي ان سبورت بريميوم1 بتعليق عصام الشوالي .
لمزيدمن الأخبار الرياضية .. اضغط من هنا