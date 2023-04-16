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أفضلية مذهلة لـ برشلونة في تاريخ مواجهاته أمام خيتافي

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض نادي مباراته رقم 42 في تاريخ مواجهاته أمام خيتافي، اليوم في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة 29 من .

 

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يتصدر  برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، ويسعى إلى حصد نقاط المباراة كاملة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله السلبي أمام جيرونا في الجولة الماضية كما يرغب في توسيع الفارق أكثر مع والذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة.

 

تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي

 

ويمتلك برشلونة أفضلية مذهلة في تاريخ مواجهاته أمام خيتافي، حيث حقق الفوز في 29 مباراة من أصل 41 مباراة بينما تعادل في 8 مباريات ولم يخسر سوى 4 مباريات فقط.

 

وسجل برشلونة 98 هدفًا بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا في تاريخ

مواجهاته أمام خيتافي.

 

وكانت الهزيمة الأخيرة لــ برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني يوم 17 أكتوبر من عام 2020 عندما خسر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2020-2021 للدوري الإسباني.

 

وفاز برشلونة على خيتافي بهدف دون رد في المواجهة الأخيرة بينهما والتي كانت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الموسم الجاري للدوري الإسباني.

 

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل هو هداف لقاءات برشلونة وخيتافي برصيد 21 هدفًا بينما يأتي خلفه المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز برصيد 5 أهداف.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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