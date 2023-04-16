الدوري الإنجليزي.. 4 أرقام يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيقها أمام نوتنجهام فورست

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث فريق مانشستر يونايتد عن تحقيق العديد من الأرقام المميزة عندما يواجه نوتنجهام فورست اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة جمعها من 29 مباراة بواقع 17 انتصار و5 تعادلات و7 هزائم.



ويستهدف مانشستر يونايتد تحقيق 4 أرقام مميزة أمام نوتنجهام فورست نستعرضها في هذا التقرير.



الفوز الثالث على التوالي



يرغب مانشستر يونايتد في مواصلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي وعدم إهدار المزيد من النقاط من أجل ضمان مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر مباراتين له بالدوري الإنجليزي أمام برينتفورد بهدف نظيف وإيفرتون بهدفين دون رد ويبحث عن الفوز الثامن العشر هذا الموسم والثالث على التوالي.



خطف المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



يسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز على نوتنجهام فورست من أجل الوصول للنقطة رقم 59 وخطف المركز الثالث من نيوكاسل الذي يحتله بفارق الأهداف عن المان يونايتد.

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ويمثل الفوز على نوتنجهام فورست أهمية كبيرة للمدرب الهولندي إيريك تين هاج من أجل استغلال تعثر نيوكاسل والذي خسر بثلاثية نظيفة أمام أستون فيلا.

مواصلة تسجيل الأهداف والحفاظ على الشباك للمباراة الثالثة



غاب مانشستر يونايتد عن تسجيل الأهداف في 3 مباريات متتالية أمام كل من ليفربول وساوثهامتون ونيوكاسل قبل أن يعود إلى زيارة الشباك ويسجل في مباراتين على

التوالي "برينتفورد وإيفرتون"، وهو ما يرغب استمراره للمباراة الثالثة على التوالي وهي مباراة نوتنجهام فورست والتي يبحث فيها أيضا عن الحفاظ على شباكه ليحقق الكلين شيت للمرة الثالثة على التوالي.



استمرار سلسلة اللاهزيمة أمام نوتنجهام فورست منذ 1994



يمتلك مانشستر يونايتد رقمًا مميزًا في تاريخ مواجهاته أمام نوتنجهام فورست إذ لم يتعرض للهزيمة أمامه منذ عام 1994 عندما خسر بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



ومنذ ذلك الحين واجه مانشستر يونايتد نظيره نوتنجهام فورست في 10 مباريات بمختلف المسابقات، تعادل خلالها مرة واحدة وحقق 9 انتصارات على التوالي.



وواجه مانشستر يونايتد نظيره نوتنجهام فورست 3 مرات حتى الأن منذ عودة الأخير للدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الموسم الحالي، وتفوق المان اليونايتد في جميع المواجهات منها مواجهتين في كأس الرابطة الإنجليزية.



وتفوق مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في مواجهة الدور الأول والتي كانت أول مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1998-1999.

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