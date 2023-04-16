شكرا لقرائتكم خبر عن "زد أف سي ٢٠١١" يفوز بالمركز الثاني بالنسخة الأولى من بطولة زد للبراعم ومواليد ٢٠١٢ يفوزون بالمركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاهرة ١٥ أبريل ٢٠٢٣



فاز فريق زد أف سي مواليد ٢٠١١ بالمركز الثانى ببطولة زد للبراعم، المقامة على ملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة، بعد مواجهة فريق الجونة في المباراة النهائية للبطولة والتي انتهت بنتيجة ٠-١، بينما فاز فريق زد أف سي مواليد ٢٠١٢ بالمركز الثالث بعد فوزه على نادي بيراميدز بنتيجة ٣-١. وتضمنت البطولة جوائز مالية بقيمة ٣٠ ألف جنيه للمركز الأول، و٢٠ ألف جنيه للمركز الثاني، و١٠ آلاف جنيه للمركز الثالث.

وقدمت جميع فرق زد أف سي المشاركة في البطولة مستوى مميز ونالوا إشادة المتابعين لمباريات البطولة، وحقق لاعبوه إنجازات فردية عديدة، حيث توج اللاعب علي أسامة محمد أبوطالب من مواليد ٢٠١١ بجائزة أفضل لاعب ببطولة زد للبراعم، وحصل نصار محمد نصار من مواليد ٢٠١٢على لقب هداف البطولة.

ونجح نادي زد الرياضي، في تنظيم النسخة الأولى من بطولة للبراعم بمشاركة ١١ فرقة، وهما الأهلي، والزمالك، وزد اف سي، والمقاولون العرب، والجونة، ووادى دجلة، وسيراميكا، وبيراميدز، وفيوتشر، ولافينا، وترانسفورمير والتي انطلقت في التاسع من إبريل الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن نادى زد الرياضي قام بتنظيم بطولة دولية بمشاركة ٦ أندية لكرة القدم من بينها زد اف سي والأهلى إلى جانب ٤ أندية أوروبية في بداية الشهر الجاري. وجاء ذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال تنظيم بطولات عالمية و محلية بهدف تبادل الخبرات بمشاركة كبرى الأندية بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين.

ويعتبر نادي زد الرياضي من أحدث المنشآت الرياضية في مصر، على مساحة ٤٠ فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة، مما يجعله أحد أكبر الأندية بشرق القاهرة، وتم تصميم النادي وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، ويضم مجمع ملاعب لكرة القدم به ٥ ملاعب بمساحات متنوعة بالإضافة إلى ملعبين ذات الاستخدامات المتعددة ، ومجمع تنس وبادل يضم ٨ ملاعب تنس و٦ للبادل تنس ومضمار للجري.