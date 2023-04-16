شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ أحمد فتوح لحسم مصيره من مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لفحص طبي أخير على هامش المران الختامي للفريق الأبيض استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة 26 بالدوري، والتي تجمع الفريقين غداً الاثنين.

ويعانى فتوح من كدمة أسفل الظهر تعرض لها في مباراة حرس الحدود الماضية التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى، واستبدل على إثرها فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وحصل أحمد فتوح على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس، وأدى فتوح تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، وحصل على راحة من التدريبات الجماعية بناءً على قرار الجهاز الفني.

في سياق متصل، انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت أمس، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة وشارك فى المران بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له فى الفترة الماضية، وخاض عمر جابر المران وجزءا من التدريبات الفنية في مران اليوم ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة للزمالك بشكل طبيعي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلهم، فيما يحتل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.