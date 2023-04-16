أصل الحكاية فى الرياضة (25).. جوزيبى مياتزا موهوب استراحت على قلبه التناقضات

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القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية في الرياضة".. هى سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة فى كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء فى 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصصا لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول فى هذه الحلقات أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة (25).. جوزيبى مياتزا.. موهوب استراحت على قلبه التناقضات

حلقة اليوم عن جوزيبي مياتزا، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وأحد أبرز الموهوبين فى كرة القدم، لكنه فى نفس الوقت أحد أكثر مجانين اللعبة عبر تاريخها، فهو الموهوب الذى استراحت على قلبه التناقضات.

كان مياتزا مدخنا شرها وكان يدخن بين شوطي أى مباراة فى غرفة تغيير الملابس وأمام أعين المدرب واللاعبين، ليس هذا فقط بل كان يرفض التدريب بشكل دورى، ولم يكن يتدرب سوى مرة واحدة فى الأسبوع مع ناديه الإنتر ميلان.

ومن غرائب هذا اللاعب أنه كان لا ينام ليلة مباريات فريقه فى ميلانو مع أصدقائه اللاعبين فى الفندق، بل كان ينام فى بيته الذى يبعد عن الملعب بـ10 دقائق مشيًا على الأقدام. وكان مياتزا يشتهر بقدرته على إحراز أهداف كثيرة في فترة وجيزة لا تتعدى الدقائق المعدودة.

اشتهر مياتزا بأنه دائم السهر وكثيراً ما كانت له علاقات نسائية وأيضاً كان مدمنا للخمور ومدخنًا شرهًا للسجائر، كما اعتاد على دخول الملعب دون إحماء والمشاركة فى المباريات دون الاستعداد لها، وأبرز أفعاله الغريبة كانت فى أحد لقاءات فريق يوفنتوس فى عام 1937 حيث نام مخمورًا وتأخر فى الاستيقاظ ما دعا مسئولى الجهاز الفني لإرسال أحد الأشخاص لإيقاظه وحضر قبل انطلاق المباراة بدقائق محدودة ورغم كل ذلك سجل هدفين ويمضي بعدها الفريق لحصد لقب الدوري.

ومن أغرب القصص التى حدثت للاعب جيوزيبي مياتزا أنه وفى أحد ديربيات الغضب بين الميلان والإنتر استيقظ اللاعب 3 دقائق قبل بداية الديربي الرهيب وارتدى مباشرة قميص ناديه وذهب سيراً على الأقدام وفى طريقه التقى بصديق له فجلسا فى إحدى المقاهي المحاذية لملعب ميلان سانسيرو وتبادلا أطراف الحديث وارتشفا القهوة والمباراة كانت تلعب وفريقه الانتر ميلان متأخر في نتيجة اللقاء.

فى عام 1940 انتقل جوزيبي مياتزا إلى الفريق الآخر في المدينة ميلان وقبل مباراة الديربي بكى جوزيبي داخل غُرف الملابس لانّه لم يود مواجهة فريقه السابق إلا أنّه وبالرغم من ذلك قام بتسجيل هدف التعادل للميلان في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ليكون الهدف الوحيد الذي سجله في الديربي لصالح الميلان بعد أن سجّل 12 هدف بقميص الأنتر.

التحق بعدها مياتزا بفريقه إنتر ميلان الإيطالي في الشوط الثاني وفي الدقيقة 74 استعان المدرب بخدماته في المباراة وسجل اللاعب هاتريك في ظرف 10 دقائق، ليطلب الخروج في الدقيقة 84 بالضبط ويغادر الملعب إلى منزله حيث أكمل نومه.

وبعد وفاة ميازا سنة 1979 قرر إنترناسيونالي أن يُطلق اسم قائده الأسطوري على ملعب سان سيرو وذلك بعد موافقة الغريم آي سي ميلان.