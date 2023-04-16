شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطلب تجهيز شريف رضا لتدعيم سموحة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، سرعة تجهيز شريف رضا مدافع الفريق السكندرى قبل مواجهة النادي الأهلى المقرر إقامتها غدا الاثنين فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب شريف رضا عن سموحة آخر 3 مباريات للفريق السكندرى أمام أسوان والداخلية والاتحاد السكندرى بسبب الإصابة، ويأمل أحمد سامى في استعادة خدماته أمام الأهلي بعد مشاركته في التدريبات، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.

ويلتقى فريق سموحة مع النادي الأهلي في التاسعة والربع مساء غد الاثنين، على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب أحمد سامى من اللاعبين بعدم تكرار الأخطاء التى ارتكبوها أمام الاتحاد في مباراة الأهلى، خاصة في التحولات من الهجوم إلى الدفاع لعدم استقبال الأهداف.

كما يدرس إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى سموحة في مواجهة الأهلي، معولا يعول على خبرات الهانى سليمان أمام الأهلي من أجل محاولة الذود عن مرمى الفريق السكندرى ومساعدة الفريق لخطف الثلاث نقاط، خاصة بعد ابتعاده عن حراسة سموحة آخر 4 مباريات خاضها سموحة وهي والإسماعيلى وأسوان والداخلية والاتحاد السكندرى.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا.