شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات إصابة عبد المنعم وكريستو وبيرسى تاو فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي أكثر من لاعب مُصاب على مدار الساعات الماضية بعدما تماثلوا للشفاء من الإصابة التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية. الأهلي بدأ أمس، السبت، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الاثنين، فى الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز بعد الفوز أمس الأول على فاركو بثلاثية نظيفة في الجولة الـ25 للدوري.

وشارك محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مران الأمس الذى أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة ، وجاء انتظام عبد المنعم فى التدريبات الجماعية للفريق بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

فيما بدأ محمد الضاوى "كريستو" لاعب الفريق تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته فى مباراة فاركو، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن الضاوي تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم، وسيؤدي جلسات علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

أما بيرسي تاو لاعب الفريق فانتظم فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن التدريبات الأخيرة وشارك تاو في المران الذي خاضه الفريق مساء أمس استعدادًا لمواجهة سموحة.