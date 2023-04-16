شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الطلائع لحسم مصير الجهاز الفنى بعد الخسارة من البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير الجهاز الفني للفريق، بقيادة عماد النحاس، من الاستمرار فى موقعه من عدمه بعد الخسارة من البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

ويستعد الطلائع لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين.