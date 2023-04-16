تريزيجيه يسعى لمواصلة سجله التهديفي المميز في تاريخ مواجهاته أمام بشكتاش

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لمواجهة قوية للغاية عندما يصطدم فريقه طرابزون سبور بنظيره بشكتاش في إطار الجولة 29 من الدوري التركي.

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وحسم طرابزون سبور موقف محمود حسن تريزيجيه من المشاركة في مباراة بشكتاش بعدما أعلن عبر موقعه الرسمي جاهزية نجم الفراعنة لمباراة اليوم التي تقام في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكان تريزيجه قد غاب عن المشاركة مع طرابزون سبور في آخر 4 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية يوم 4 مارس الماضي في مباراة عمراني سبور بالجولة 24 من الدوري التركي.

تاريخ مواجهات تريزيجيه أمام بشكتاش



سبق للنجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مواجهة بشكتاش

في 6 مناسبات وهو ثاني أكثر فريق واجهه خلال مشواره بالدوري التركي ، بواقع 4 مواجهات مع قاسم باشا ومواجهة واحدة مع كل من باشاك شهير وطرابزون سبور.



ويمتلك تريزيجيه سجلًا تهديفيا مميزًا في تاريخ مواجهاته أمام بشكتاش بعدما سجل 4 أهداف في شباكه خلال 6 مباريات، إلا أن نجم طرابوزن سبور لم يحقق الفوز على بشكتاش سوى مرة واحدة بينما تعادل 3 مرات وخسر مرتين.

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