فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد يوفنتوس لمواجهة ساسولو مساء اليوم الأحد على ستاد مابي ضمن منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضًا..قائمة يوفنتوس الرسمية لمباراة ساسولو في الدوري الإيطالي

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جاتي، بريمر، ساندرو، كوادرادو.

الوسط: فاجيولي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

الهجوم: انخيل دي ماريا، دوسان فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو

تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ،

والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس أمام ساسولو

و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 8 مساء بتوقيت الإمارات.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة ، على أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عامر عبد الله .

لمزيد من الاخبار الرياضية .. اضغط من هنا