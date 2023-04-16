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فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد  يوفنتوس لمواجهة ساسولو مساء اليوم الأحد  على ستاد مابي ضمن منافسات الجولة الـ30 في بطولة .

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تشكيل  يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جاتي، بريمر، ساندرو، كوادرادو.

الوسط: فاجيولي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

الهجوم: انخيل دي ماريا، دوسان فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس  وساسولو

تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ،

و7 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 8 مساء بتوقيت الإمارات.

والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس  أمام ساسولو

تذاع المباراة  على الهواء مباشرة  ، على أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق عامر عبد الله .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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