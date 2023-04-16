آرسنال يتقدم على وست هام في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق آرسنال على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الجارية الآن على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة ال31 في الدوري الإنجليزي.

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بادر الجانرز من فك طلاسم شباك وست هام يونايتد لتسجيل هدف التقدم .

فيما سجل جابريل جيسوس الهدف الأول لصالح آرسنال بصناعة بن وايت في الدقيقة 6 من عمر المباراة ، وضعف مارتن أوديجارد بصناعة جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 10 من

أحداث الشوط الأول.

وحصل فريق وست هام يونايتد على ركلة جزاء ، وسدد سعيد بن رحمة لاعب وست هام ضربة الجزاء في شباك رامسديل لتسكن في الشباك .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية نهاية الشوط الأول بتقدم آرسنال على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف.

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