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آرسنال يتقدم على وست هام في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق آرسنال على وست هام يونايتد  بهدفين مقابل  هدف  واحد في المباراة الجارية الآن على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة ال31 في .

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بادر الجانرز من فك طلاسم شباك  وست هام يونايتد  لتسجيل  هدف التقدم .

 

فيما سجل  جابريل جيسوس الهدف الأول لصالح آرسنال  بصناعة بن وايت في الدقيقة 6 من عمر المباراة ، وضعف  مارتن  أوديجارد بصناعة جابرييل  مارتينيلي  في الدقيقة 10  من

أحداث الشوط الأول.

 

وحصل  فريق وست هام يونايتد على ركلة جزاء  ، وسدد سعيد بن رحمة لاعب  وست هام  ضربة الجزاء  في شباك  رامسديل  لتسكن في الشباك .

 

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية نهاية الشوط الأول  بتقدم آرسنال على وست هام يونايتد  بهدفين مقابل  هدف.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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