ليلة سقوط الكبار.. لعنة دوري الأبطال تضرب ثلاثي الكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - في حدث استثنائي في هذا الموسم، بـ دوري أبطال أوروبا شهد الدور الربع النهائي، تواجد 3 أندية من الدوري الإيطالي، وهم نابولي متصدر الكالتشيو وقطبي ميلان.

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ولكن أصابتهم لعنة المشاركة في هذا الدور، ولم يستطع الثلاثي من تحقيق الفوز ضمن الجولة الـ 30، ببطولة الدوري الإيطالي، بعد تعادل نابولي وميلان وخسارة إنتر ميلان.



ميلان يسقط في فخ التعادل مع بولونيا

تعادل فريق ميلان حامل اللقب، بصعوبة مع مضيفه بولونيا بهدف لكل منهما على ملعب "ريناتو دال آرا".



تقدم أصحاب الأرض بهدف مفاجأ في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق اللعب نيكولا سانسوني، قبل أن يدرك توماسو بوييجا هدف التعادل لصالح ميلان في شباك بولونيا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.





يحتل فريق ميلان المركز الرابع بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد فريق بولونيا بالمركز الثامن من ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.



نابولي يتعثر أمام هيلاس فيرونا

أهدر نابولي نقطتين ثمينتين، أمام هيلاس فيرونا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.



وشهدت المباراة، عودة مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين هداف الدوري الإيطالي وشارك كبديل في الدقيقة 73، مما يعطي دفعة قوية قبل المواجهة الحاسمة أمام ميلان في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



بتلك النتيجة، حصد نابولي نقطة واحدة ، حيث أصبح رصيد نابولي 75 نقطة في صدارة الدوري، بينما أصبح رصيد هيلاس فيرونا 23 نقطة في المركز الثامن عشر.



إنتر ميلان يسقط أمام مونزا

تمكن فريق مونزا من تحقيق فوزا قاتلا على مضيفه إنتر ميلان بملعب "جوزيبي مياتزا".

في سقوط تاريخي، أصبحت تلك المرة الأولى التي يهزم فيها فريق انتر 3 مباريات متتالية على أرضه، بدون تسجيل أي هدف، حيث خسر قبل ذلك في ملعبه أمام يوفنتوس وفيورنتينا بنفس النتيجة 0-1.



ليتجمد رصيد النيراتزوري عند النقطة 51 بالمركز الخامس، ويحقق فريق مونزا 3 نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ 12.



ماذا فعل ثلاثي إيطاليا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

حقق إنتر ميلان فوزا مثيرا على حساب مضيفه بنفيكا بثنائية نظيفة، ليتمكن الفريق الإيطالي من وضع قدم له في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وتمكن نادي ميلان من تحقيق فوزًا مهمًا على نادي نابولي الإيطالي في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال، في ملعب "سان سيرو" بذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بنتيجة 1-0، ومن المقرر أن تحسم موقعة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب "دييغو مارادونا" هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.